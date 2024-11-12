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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktayı ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı." bilgisini verdi.

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