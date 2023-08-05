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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

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