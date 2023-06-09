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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan AB-Türkiye ilişkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Jeopolitik zorluklar, birçok alanda yakın işbirliğimizi gerektiriyor. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli." ifadelerini kullandı.

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