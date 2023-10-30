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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Tuğba Altun  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Büyükelçilerini Ankara’da kabul etti." ifadesi kullanıldı.

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