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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mültecilere kötü muamele eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik kötü muamelesine ilişkin, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 17.10.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mültecilere kötü muamele eleştirisi

Ankara

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