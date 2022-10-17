Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mültecilere kötü muamele eleştirisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik kötü muamelesine ilişkin, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor." dedi.
Ankara
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