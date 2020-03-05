Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara ilişkin açıklamasına Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
.@NikosDendias masum göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsun? Onlara ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? #Yunanistan hakkımızda yalan haber yaymak yerine; göçmenlere insan gibi davranmalıdır, yıllardır #Türkiye’nin yaptığı gibi. https://t.co/YtR522ZlD4— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2020
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Masum göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsun? Onlara ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır, yıllardır Türkiye'nin yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Twitter'daki paylaşımında, Türkiye'nin, hayatta kalmak ve daha iyi bir hayat sürmek isteyen insanları siyasi hedeflerine ulaşmak için kullandığını öne sürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.