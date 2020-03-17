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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinden dolayı Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov'u tebrik etti.

Muhammet Tarhan   | 17.03.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesini tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov'u tebrik etti.

Paylaşımında Çavuşoğlu, "Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği tüm Müttefikler tarafından onaylandı. Tebrikler dostum Nikola, NATO’ya hoşgeldiniz!" ifadesini kullandı.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı. Bunun ardından üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerekiyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurmuştu.

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