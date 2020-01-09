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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Irak'ta 'gerginliği azaltma' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "gerginliği azaltma diplomasisi" kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Halbusi ile bir araya geldi.

İdiris Okuduci,Ali Semerci,Haydar Karaalp   | 09.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Irak'ta 'gerginliği azaltma' diplomasisi

İstanbul

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ortak meseleleri ele aldı.

Salih görüşme sırasında, "Irak'ın bölge ülkelerine saldırmak için bir üs olarak kullanılmaması, vekalet savaşı fikrinin reddedilmesi, Irak ve bölgenin çatışmalardan uzak tutulması için daha çok iş birliği ve dayanışmaya" vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, sorunların çözümü, gerginliğin azaltılması, bölge halkının güvenlik ve istikrarı için tüm tarafların çabalarının birleştirilmesinin önemine de değindi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin, Irak'ın egemenliği ve istikrarını her zaman desteklediğini belirterek, mevcut gerginliğin azaltılması için çözüm yöntemi olarak diyaloğa başvurulmasının önemini vurguladı.

Çavuşoğlu-Irak Başbakanı Abdulmehdi görüşmesi

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu- Başbakan Adil Abdulmehdi görüşmesinde Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği ve ABD ile İran arasındaki gerginlik ele alındı.

Görüşmede Başbakan Abdulmehdi, Türkiye ile ikili ilişkiler ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdulmehdi, bölgenin güvenliğinin ve çıkarlarının korunmasının tüm bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Irak hükümetinin komşu ülkelerle ülkenin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacak şekilde dengeli ilişkiler kurma konusundaki tutumuna ve politikasına bağlı kalacağını aktaran Abdulmehdi, barış ve uzlaşının sağlanmasının herkesin çıkarına olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu- Meclis Başkanı Halbusi görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat’ta Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüştü.

Irak Meclis Başkanlığı Konutu’nda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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