Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.
Ankara
Açıklamasını Twitter hesabından yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
#Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 7, 2020
Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.