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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Behlül Çetinkaya   | 07.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye

Ankara

Açıklamasını Twitter hesabından yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.

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