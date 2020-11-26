Euro
9.48
Dolar
7.94
BIST 100
1,325.47
Altın
1,807.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Şerife Çetin   | 26.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı

Ankara

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşarak, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Efsane futbolcu Maradona

Maradona, dün Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 60 yaşındaki Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtmişti.

Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti
Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 hastalarına oksijen sağlamada zorluk çekiyoruz

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı

Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu

Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü

Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti

Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu: Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti