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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz konusunda telefon diplomasisi sürüyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.07.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz konusunda telefon diplomasisi sürüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda gün boyu mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Çavuşoğlu, mevkidaşları Slovak Miroslav Lajcak, Kırgız Çıngız Aydarbekov, Sloven Miro Cerar, Romen Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Carmelo Abela ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun Gine Bissau eski Dışişleri Bakanı Joao Ribeiro Butiam Co ile de görüştüğü belirtildi.

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