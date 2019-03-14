Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Brüksel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile ayrı ayrı görüştü.
Jagland ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'a yeni seçilecek Genel Sekreter'in kendisi gibi üye ülkelere yapıcı bir tutumla yaklaşması gerektiğini, diyalog, kapsayıcılık ve hakkaniyeti kılavuz ilkeler olarak benimsemesini beklediğimizi ifade ettik." değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano açılışı yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde, Türkiye'nin dört bir yanından desenler içeren ve duvara işlenen çini minyatür panolarının açılışını yaptı.
Çavuşoğlu ve Stoltenberg, çini panoları inceleyip, kırmızı kurdeleyi kestikten sonra baş başa görüşmeye geçti.
El yapımı çiniler İznik'ten
Çini ustaları Serdar ve Ersin Yağcı, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, çini panoların Bursa'nın İznik ilçesinde el emeği ile üretildiğini söyledi.
Ustalar, temsilciliğin girişindeki çini panoya Sultanahmet Camisi, su sarnıçları, Kız Kulesi, Piri Reis haritası, Osmanlı filikaları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi gibi motiflerin işlendiğini belirtti.
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