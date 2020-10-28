Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Bir zamanlar Fransa' paylaşımı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 2006'daki "basın özgürlüğü ve dini inançlara saygı üzerine" yaptığı bir açıklamayı "Bir zamanlar Fransa" notuyla paylaştı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Bir zamanlar Fransa" notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 8 Şubat 2006'da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı.
Bir zamanlar Fransa⬇️— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 28, 2020
Il était une fois la France ⬇️
Once upon a time France⬇️ pic.twitter.com/HWoldGuiOO
Chirac'ın söz konusu açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:
"Karikatürler ve Müslüman dünyasında yarattıkları tepkilerle ilgili olarak, ifade özgürlüğünün Cumhuriyet'in temellerinden biri olmakla beraber aynı zamanda hoşgörü ve tüm inançlara saygı değerlerine dayanmakta olduğunu hatırlatırım. Başkalarının inançlarını ve özellikle de dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınılmalıdır. İfade özgürlüğü sorumluluk ruhuyla kullanılmalıdır. Tutkuları tehlikeli bir şekilde körükleyebilecek tüm bariz kışkırtmaları kınıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.