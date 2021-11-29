Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında duracağını belirtti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Halklarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında duracağını bildirdi.
Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak! Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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#Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 29, 2021
Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz. 🇹🇷🇵🇸#29Kasım #FilistinHalkıylaDayanışmaGünü pic.twitter.com/oiSQk2zMJm