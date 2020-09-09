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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali’de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile görüşme sonrası Mali Devlet Radyo ve Televizyonuna (ORTM) açıklamalarda bulunuyor
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Mali ve Mali halkının yanında olmaya devam edecektir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Mali ve Mali halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Zuhal Demirci   | 09.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Mali ve Mali halkının yanında olmaya devam edecektir

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin istikrarı, güvenliği ve huzurunun Türkiye için de önemli olduğunu vurgulayarak "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Mali ve Mali halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Mali'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mali'nin Türkiye için "dost ve kardeş ülke" olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Mali'nin istikrarı, güvenliği ve huzuru bizim için de önemlidir. Batı Afrika için olduğu gibi tüm Afrika için de önemlidir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugüne kadar Mali'nin özellikle terörle mücadelesine Türkiye'nin çok destek verdiğini belirterek aynı şekilde buradaki Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ve Sahel Grubuna da desteğin aktarıldığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mali'nin içinden geçtiği şu günlerde özellikle Mali halkıyla olan dayanışmamızı göstermek için geldik. Bugün gerek konseyle gerekse BM misyonu, ECOWAS misyonu ve de Afrika Birliği'nin temsilcileriyle görüşerek bundan sonraki geçiş sürecinde ve sonrasında Mali'ye nasıl destek verebiliriz, bunları Türkiye olarak görüşmeye geldik. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Mali ve Mali halkının yanında olmaya devam edecektir."

Çavuşoğlu, en son Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mali ziyaretine refakaten bu ülkeye geldiğini dile getirerek bugün bir kez daha Mali'de olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

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