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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya geldi.

Murat Özgür Güvendik   | 30.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Konseyin Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile samimi bir görüşme yaptığını kaydetti.

Çavuşoğlu açıklamasında, "Türk Dünyası Vizyonu 2040, Türk Konseyi Stratejisi 2020-2025" çalışmasını ele aldık. Müteakip resmi zirvesine ev sahipliği yapacağız. Desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi 2009'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu.

Genel Merkezi İstanbul'da olan Konsey, Türk dili konuşan ülkeler arasında eğitimden ticarete birçok alanda iş birliği geliştirmeyi amaçlıyor.

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