Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, "(İsveç yönetimi) Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz." diye konuştu.
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