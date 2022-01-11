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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Emre Karaca   | 11.01.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Selakovic'in görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.


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