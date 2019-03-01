Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kentte bir otelde iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, programda yaptığı konuşmada, önceliklerinden birinin, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ile vize muafiyeti müzakerelerinde 72 kriterden 6'sının kaldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi bu 6 kriteri de inşallah müzakere ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımız yargı reformu stratejisiyle birlikte böyle kapsamlı bir yargı reformu üzerinde çalışıyoruz. İş dünyamız dahil tüm insanlarımızın özgürlük alanlarını ve önündeki engelleri kaldıracak, açacak bir reform üzerinde çalışıyoruz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla."

"İktidara geldikten sonra sessiz devrimler yaptık"

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldikten sonra sessiz devrimler yaptığını vurguladı.

Bu reformları sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Eğer 2013'ten bu yana, hatta FETÖ'nün yargıyı da kullanarak birçok tevessül ettiği yollar sebebiyle, Gezi olaylarıyla ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle beraber aldığımız tedbirler ki bunlar hayati tedbirlerdir, ülkenin imajından daha önemliydi. Bu konuda da algı konusunda da ortada bir gerçeklik var." ifadelerini kullandı.

Reformcu kimliklerinden asla vazgeçmediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlarımızın özgürlükleri ve hakları bakımından biz bu reformlara önem veriyoruz. Sadece Avrupa Birliği'ne şirin görünmek için değil, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi veya AGİT Parlamenter Asamblesi'ne şirin görünmek için değil, bunlar bizim için ihtiyaçtır. Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin bugün artık dünyada girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu tabii ki girişimci iş dünyamızın başarısıdır ama bunu destekleyen çalışmalarımız da özellikle dış politikadaki açılımlarımız da gerçekten etkili olmuştur."

Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının (THY) dünyanın her yerine uçmasının çok farklılık sağladığını dile getirdi.

"Bölgesel ticaret önemlidir ama tüm dünyaya açılmamız lazım"

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu için yürütülen müzakerelere değinen Çavuşoğlu, "Bugün Schengen vizesini kaldırmak için çalışırken, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Şimdi yeni müzakerelerin başlaması için de Almanya dahil herkesle birlikte çalışıyoruz çünkü herkesin yararına. Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlası Türkiye'den daha fazla yararlanacak eğer modernizasyon gerçekleşirse." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diğer taraftan başka ülkeler ve bölgeler ekonomik örgütlerle serbest ticaret ya da tercihli ticaret anlaşması müzakerelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Yakın bir zamanda Ukrayna ve Pakistan ile bu anlaşmaları imzalayacaklarını, müzakerelerde son noktaya geldiklerini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgesel ticaret önemlidir ama tüm dünyaya açılmamız lazım. Vizeleri kaldırırken artık Ukrayna gibi ülkelerle pasaportsuz seyahati gerçekleştirdik, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova... Uçak düşürme hadisesinden önce de esasen Rusya ile de bunun müzakerelerini yapıyorduk, toplantı gerçekleştiriyorduk. İnşallah şimdi de Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."