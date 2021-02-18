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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 18.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldığı, bölgesel meseleleri değerlendirdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladığı belirtilmişti.

Görüşmede Ağdam'daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardığı da açıklamada kaydedilmiş, görüşmede ayrıca Suriye ve Libya konularının ele alındığı da bildirilmişti.

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