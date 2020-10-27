Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
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