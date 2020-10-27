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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Şerife Çetin   | 27.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.





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