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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Yukarı Karabağ, Ukrayna ve İHA Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 2 Rus vatandaşı konusu da ele alındı.

Murat Özgür Güvendik   | 08.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ ve Ukrayna konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan 2 Rus vatandaşı konusu da ele alındı.

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