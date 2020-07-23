Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede turizm ve Libya ile Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısı konuları ele alındı.
Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.