Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,890.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Zuhal Demirci   | 23.07.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede turizm ve Libya ile Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısı konuları ele alındı. 

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı
İtalya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov'u tebrik etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı
Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı

Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız