Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü
Berlin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.
Dost ve müttefik #Polonya’nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüştük. Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor. Ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. 🇹🇷🇵🇱 pic.twitter.com/kvpMvPU3ZU— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 4, 2021
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve müttefik Polonya’nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştük. Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor. Ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.