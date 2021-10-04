Dolar
8.86
Euro
10.30
Altın
1,768.17
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,394.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

Cüneyt Karadağ   | 04.10.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Berlin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve müttefik Polonya’nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştük. Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor. Ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü