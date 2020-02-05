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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile bir araya geldi.

Tevfik Durul   | 05.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Bakü/Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştük." ifadesini kullandı.


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