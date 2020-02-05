Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile bir araya geldi.
Bakü/Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştük." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.