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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Behlül Çetinkaya   | 21.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Stoltenberg'in telefon görüşmesinde 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun gelecek on yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki görüşmeler ele alındı.

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