Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi desteklediklerini belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PAB Başkanı Barron’la bir araya geldik. Dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi destekliyoruz. PAB’la Birleşmiş Milletler (BM) dahil çok taraflı uluslararası platformlarda birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
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Parlamentolararası Birlik (#PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron’la biraraya geldik. Dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi destekliyoruz. PAB’la #BM dahil çok taraflı uluslararası platformlarda birlikte çalışmaya hazırız. pic.twitter.com/MghIrO6l8z— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 31, 2020