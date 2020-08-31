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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi desteklediklerini belirtti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 31.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PAB Başkanı Barron’la bir araya geldik. Dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi destekliyoruz. PAB’la Birleşmiş Milletler (BM) dahil çok taraflı uluslararası platformlarda birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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