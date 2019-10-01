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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.

Tevfik Durul   | 01.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göç sorunu ile ifade ve basın özgürlüğü konularında Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, "Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyi'nin 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Strazburg'da bulunan Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Macron'un, AKPM Genel Kuruluna hitabında popülizme kapılarak Türkiye'ye yönelik gerçek dışı iddialarda bulunduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanının "lüzumsuz ve gereksiz suçlamalarda bulunduğu" değerlendirmesini yaptı.

Macron'un göç konusunda Türkiye'yi eleştirmesinin büyük bir talihsizlik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bugüne kadar Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmayı eksiksiz uyguladıklarını anımsattı.

Çavuşoğlu, AB'nin göç konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret ederek, "Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB'nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron, kaç tane göçmeni Fransa'ya almıştır? O göçmenler yerine Suriye'deki YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda sık sık ağırlıyor. Fransa ve AB'nin, Türkiye'ye bir söz söylemeden önce dürüst olup sözlerini tutması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile ilgili eleştiri yapabilecek son ülke Fransa'dır"

Macron'un Türkiye'deki insan hakları ve basın özgürlüğü konularına ilişkin yaptığı yorumlara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ile ilgili konularda eleştiri yapabilecek en son ülke bana göre Fransa ve Cumhurbaşkanı Macron'dur. Benalla skandalından sonra ve de Körfez'deki bazı ülkelere Fransa'nın silah satmasından sonra bunu araştıran gazetecileri, Fransa istihbaratı tek tek lüzumsuz yere çağırmıştır, baskı yapmıştır. Bugün madem ifade ve basın özgürlüğü konusunda Sayın Macron bu kadar hassas, AKPM'ye hitap ederken neden gazeteciler içeri alınmamıştır? Türkiye, kurucu üyesi olduğu AKPM ile ilişkilerini sürdürmüştür, daha iyi ilişkiler geliştirmek için çaba sarfetmiştir. AKPM 70. yıl kutlamasına Fransa'nın engellemesiyle gazeteciler alınmadı. Hani basın özgürlüğü? Diğer yandan Macron'un Elysee'de basınla ilgili birimi kapattığını biliyoruz. Orada basının yerine YPG/PKK'lı teröristleri ağırlamayı tercih ediyor." 

Çavuşoğlu, Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin tutumu ve bu ülkedeki olağanüstü hal sürecine vurgu yaparak, "Tüm bunlar açıkça ortadayken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmak olmuştur. Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken, öten horoza benzetiyorum." diye konuştu.

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