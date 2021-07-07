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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya'da bazı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dördüncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılımı vesilesiyle bulunduğu Litvanya'da Estonya, Macaristan ve Litvanya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 07.07.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya'da bazı mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IV. Ukrayna Reform Konferansı’na katılmak üzere geldiği Litvanya’da, toplantı kapsamında Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüştü. Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Görüşmeleri Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüşmesine ilişkin "İlişkilerimizi karşılıklı ziyaretlerle güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesini, "Dostum Peter Szijjarto’yla ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki iş birliğimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." mesajını paylaşarak değerlendirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, "İkili iş birliğimizi görüştüğüm Landsbergis'e düzenledikleri Dördüncü Ukrayna Reform Konferansı için teşekkür ettim." değerlendirmesinde bulundu.

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