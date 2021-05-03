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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Şerife Çetin   | 03.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek

Ankara

Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Mevlüt Çavuşoğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik edeceği kaydedilen açıklamada, ziyareti sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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