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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la bir araya geldi.

Behlül Çetinkaya   | 14.10.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş'la bir araya geldi

Ankara


Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü ilk konuğumuz kardeş Libya’nın Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile ikili ilişkilerimizi ve gündemimizdeki konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve refahına katkılarının süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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