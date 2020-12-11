Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, el-Mişri ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, el-Mişri ile bir araya geldiğini belirterek, "Libya'daki siyasi süreç ve ikili ilişkilerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladık." mesajını paylaştı.
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