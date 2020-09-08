Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey Makedonya halkına olan desteğinin süreceğini belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığında Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski ile bir görüşme yaptığını duyurdu.
#KuzeyMakedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski ile ilişkilerimizi görüştük. Salgın sürecindeki dayanışmayı daha da pekiştireceğiz. Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek. 🇹🇷🇲🇰 pic.twitter.com/mwBff1UUxr— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 8, 2020
Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında dayanışmayı artırma kararı aldığını bildirdi.
Çavuşoğlu, "Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.