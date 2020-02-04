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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin ele aldığı konulara ilişkin bilgi verilmedi.

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