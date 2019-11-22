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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Japonya'nın Nagoya kentinde bir araya geldi.

Zuhal Demirci   | 22.11.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya’nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Japonya'nın Nagoya kentinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Nagoya'da Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Motegi ile görüştü.

Motegi, Çavuşoğlu'nu ülkesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, gençliğinde Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettiğini kaydetti.

"Japonya, stratejik ortağı ve bölgenin büyük ülkesi Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyor." diyen Motegi, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu da çok sevdiği ve ikili ilişkilere önem verdiği Japonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni görevi dolayısıyla Motegi'ye başarılar diledi.

Türkiye-Japonya ilişkilerini mevkidaşı Motegi ile çalışarak daha ileri seviyeye taşıyacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Liderlerimizin güçlü iradeleri temelinde ilişkilerimiz gelişiyor. Stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


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