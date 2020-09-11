Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio telefonda görüştü.
Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.