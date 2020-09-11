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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Behlül Çetinkaya   | 11.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio telefonda görüştü.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.

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