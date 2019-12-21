Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İtalyan mevkidaşı Di Maio telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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