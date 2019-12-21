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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tevfik Durul   | 21.12.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İtalyan mevkidaşı Di Maio telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


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