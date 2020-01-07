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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüşmesine ilişkin, "Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 07.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile İstanbul'da baş başa ve heyetlerarası görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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