Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail, Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
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