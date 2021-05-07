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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail, Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 07.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail, Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmeli Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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