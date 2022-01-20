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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Fuat Kabakcı   | 20.01.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü.

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