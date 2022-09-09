Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'yı telefonda tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak kutladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Trampa ile tebrik amaçlı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Batı Trakya’daki soydaşlarımız tarafından bugün yüksek katılımla seçilen yeni İskeçe Müftüsü @TrampaMustafa’yı tebrik ediyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 9, 2022
Yunanistan’ın, Türk Azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz.
Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Trampa'yı tebrik ederek, "Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın büyük desteğini alan Mustafa Trampa, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü unvanına hak kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.