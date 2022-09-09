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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'yı telefonda tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak kutladı.

Muhammet Tarhan   | 09.09.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'yı telefonda tebrik etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Trampa ile tebrik amaçlı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Trampa'yı tebrik ederek, "Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın büyük desteğini alan Mustafa Trampa, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü unvanına hak kazanmıştı.

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