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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile görüştü.

Fuat Kabakcı   | 07.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Turan ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki son gelişmeler ışığında Irak'ın barış ve istikrarı ile Türkmen kardeşlerimizin huzur ve refahı için atılacak adımları değerlendirdik. Irak Türkmenlerinin her daim yanındayız."

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