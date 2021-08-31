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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan telefonda görüştü

Muhammet Tarhan   | 31.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan telefonda görüştü

Ankara
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

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