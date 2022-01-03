Dolar
13.08
Euro
14.79
Altın
1,802.67
ETH/USDT
3,756.80
BTC/USDT
46,589.00
BIST 100
1,926.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ikili ilişkileri görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Antnony Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.

Emre Karaca   | 03.01.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ikili ilişkileri görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada'nın en büyük eyaletinde Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi
Fransa, hızla artan Omicron varyantına karşı alarma geçti
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ikili ilişkileri görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ikili ilişkileri görüştü