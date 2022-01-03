Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ikili ilişkileri görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Antnony Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.
Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.