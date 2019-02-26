Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, başkentte Dikmen bölgesi kanaat önderleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara için hazırladığı projelerin 5 yıl içinde başkente kazandırılabilir projeler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanı iken gerçekten Kayseri'yi ihya etti." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Amber Hanım ve Özhaseki Bey el ele verdikten sonra inşallah tüm Ankara olduğu gibi Çankaya da bir değişime tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Ankara'da eğitimine başladığı dönemden bu yana çoğunlukla Çankaya'da yaşadığını söyleyen Çavuşoğlu, 1984'te Çankaya'nın Ankara'nın göz bebeği olduğunu dile getirerek, "Şu anda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çankaya şu anda Ankara'nın en geri kalmış yeridir." değerlendirmesinde bulundu.

Çankaya'nın başkentin birçok ilçesiyle kıyaslandığında çok geride kaldığını, fakat Çankayalıların bu hak etmediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Çankaya'yı yöneten zihniyet, 'Nasıl olsa Çankayalılar bize oy vermek zorunda. Hizmete ne gerek var' dedi." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Ankara'nın Türkiye'nin vitrini olduğu değerlendirmesinde de bulunarak, "Hizmet eden kimse ona oy vermek lazım." dedi.

"Çankaya'yı güzel günlere taşıyacağız"

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Türkmen de siyasetin "insana hizmet için" yapıldığında değerli olduğunu belirterek, "Hepinizle birlikte Çankaya'nın dertleriyle dertlenmeyi arzu ediyorum." diye konuştu.

Çankaya'nın hem manevi anlamda çok kıymetli hem de fiziki olarak çok büyük bir ilçe olduğunu vurgulayan Amber Türkmen, Çankaya'nın 57 ilden daha büyük olduğuna işaret etti.

Türkmen, "Çankaya'mızı inşallah 31 Mart akşamı içinde bulunduğu makus kaderden kurtararak, güzel günlere taşıyacağız." ifadesini kullandı.