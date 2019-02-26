Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.30
BIST 100
105,082.30
Altın
1,328.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hizmet eden kimse ona oy vermek lazım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu değerlendirmesinde bulunarak, "Hizmet eden kimse, ona oy vermek lazım." dedi.

Zuhal Demirci  | 26.02.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hizmet eden kimse ona oy vermek lazım

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, başkentte Dikmen bölgesi kanaat önderleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara için hazırladığı projelerin 5 yıl içinde başkente kazandırılabilir projeler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanı iken gerçekten Kayseri'yi ihya etti." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Amber Hanım ve Özhaseki Bey el ele verdikten sonra inşallah tüm Ankara olduğu gibi Çankaya da bir değişime tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Ankara'da eğitimine başladığı dönemden bu yana çoğunlukla Çankaya'da yaşadığını söyleyen Çavuşoğlu, 1984'te Çankaya'nın Ankara'nın göz bebeği olduğunu dile getirerek, "Şu anda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çankaya şu anda Ankara'nın en geri kalmış yeridir." değerlendirmesinde bulundu.

Çankaya'nın başkentin birçok ilçesiyle kıyaslandığında çok geride kaldığını, fakat Çankayalıların bu hak etmediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Çankaya'yı yöneten zihniyet, 'Nasıl olsa Çankayalılar bize oy vermek zorunda. Hizmete ne gerek var' dedi." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Ankara'nın Türkiye'nin vitrini olduğu değerlendirmesinde de bulunarak, "Hizmet eden kimse ona oy vermek lazım." dedi.

"Çankaya'yı güzel günlere taşıyacağız"

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Türkmen de siyasetin "insana hizmet için" yapıldığında değerli olduğunu belirterek, "Hepinizle birlikte Çankaya'nın dertleriyle dertlenmeyi arzu ediyorum." diye konuştu.

Çankaya'nın hem manevi anlamda çok kıymetli hem de fiziki olarak çok büyük bir ilçe olduğunu vurgulayan Amber Türkmen, Çankaya'nın 57 ilden daha büyük olduğuna işaret etti.

Türkmen, "Çankaya'mızı inşallah 31 Mart akşamı içinde bulunduğu makus kaderden kurtararak, güzel günlere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı
Cezayir’de değişim mümkün mü?

Benzer haberler

Özhaseki kitap fuarını gezdi

Özhaseki kitap fuarını gezdi

'Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı?'

'CHP büyük bir oyun içerisinde'

'Bu ittifakı yöneten FETÖ'dür'

'Bu ittifakı yöneten FETÖ'dür'
'Çiftçi olmadan, Türkiye olmaz. Çiftçi olmadan tüketici olmaz'

'Çiftçi olmadan, Türkiye olmaz. Çiftçi olmadan tüketici olmaz'
'Ülkemizin geleceği için MHP ile gücümüzü birleştirdik'

'Ülkemizin geleceği için MHP ile gücümüzü birleştirdik'