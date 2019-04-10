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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez." dedi.

Tuğrul Çam   | 10.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez." dedi.

"İkinci S-400'ü de alabiliriz"

Konuya ilişkin ABD'nin tutumunu değerlendiren Çavuşoğlu, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz." diye konuştu.

F-35 alımı

Çavuşoğlu, F-35 alımı tartışmalarına ilişkin, "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar." değerlendirmesinde bulundu.

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