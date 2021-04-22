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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

Zuhal Demirci   | 22.04.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Dışişleri Bakanı dostum Zalkaliani ile Bükreş'te bir araya gelmekten memnunum. Bölgesel ve ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme kararlılığını yinelediklerini aktararak, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek." ifadesine yer verdi.

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