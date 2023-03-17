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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü

Mustafa Deveci  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Haavisto ile yaptığı görüşmede, NATO'nun genişlemesini ele aldıklarını ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Finlandiya'nın destekleri için teşekkür ettiklerini belirtti.

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