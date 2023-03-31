Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Haavisto, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.