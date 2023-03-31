Dolar
19.18
Euro
20.87
Altın
1,974.51
ETH/USDT
1,787.60
BTC/USDT
27,853.00
BIST 100
4,841.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Dildar Baykan Atalay  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Haavisto, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sezonu kapatan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisi kar yağışının ardından tekrar açılıyor
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yaşam merkezi ve atölyeler yapılacak
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, mesleğine bağlılığı ve pozitif enerjisiyle hatırlanıyor
Sivas'ta, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası obruklar oluştu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

Macaristan Meclisi Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı

Macaristan Meclisi Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı
Finlandiya Ukrayna'ya 3 tank daha gönderecek

Finlandiya Ukrayna'ya 3 tank daha gönderecek

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet