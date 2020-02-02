Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Cidde/Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.
İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.